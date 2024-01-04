В Краснодарском крае до смерти избили 17-летнего студента-инвалида

В станице Северской Краснодарского края до смерти избили 17-летнего студента-инвалида. Об этом сообщает местная прокуратура.

1 января между 17-летними юношами произошел конфликт и задержанный дважды ударил в челюсть студента-инвалида Краснодарского гуманитарно-технологического колледжа.

После этого злоумышленник вместе с приятелями начал оказывать оппоненту помощь, но поняв, что тот скончался, скрылся с места.

Тело погибшего в тот же день обнаружили прохожие возле магазина.

«Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый допрошен следователем, и ему избрана мера пресечения», — говорится в сообщении прокуратуры.