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В Екатеринбурге пьяный отец выбросил годовалую дочь из окна на пятом этаже

В Екатеринбурге пьяный отец выбросил годовалую дочь из окна на пятом этаже. Об этом 4 января пишет SHOT.

По данным канала, 30 декабря 30-летний мужчина поругался с супругой и выбросил годовалую девочку в окно. После этого родители забыли про нее.

Ребенок пролежал в сугробе на морозе возле дома. Тело нашли только 3 января возле подъезда многоэтажки.

Отца ребенка задержали. Ранее он уже был неоднократно судим за грабеж, кражи и мошенничество.