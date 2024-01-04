В Екатеринбурге пьяный отец выбросил годовалую дочь из окна на пятом этаже

В Екатеринбурге пьяный отец выбросил годовалую дочь из окна на пятом этаже. Об этом 4 января пишет SHOT.

По данным канала, 30 декабря 30-летний мужчина поругался с супругой и выбросил годовалую девочку в окно. После этого родители забыли про нее.

Ребенок пролежал в сугробе на морозе возле дома. Тело нашли только 3 января возле подъезда многоэтажки.

Отца ребенка задержали. Ранее он уже был неоднократно судим за грабеж, кражи и мошенничество.