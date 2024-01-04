Умер звезда КВН Станислав Агафонов

Умер автор и художественный руководитель нескольких команд КВН, финалист телешоу «Comedy Баттл» Станислав Агафонов. Об этом сообщил директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в своем телеграм-канале.

«Умер Станислав Агафонов. Один из самых титулованных авторов и художественных руководителей сразу нескольких команд КВН, в том числе „Сборная Большого Московского цирка“! Покойся с миром», — написал Запашный.

Агафонову было 40 лет. Причину его смерти Запашный не уточнил.