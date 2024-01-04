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Рязанские власти заявили о необходимости перекрытия движения грузовиков по мосту через Оку

Артем Бранов заявил о необходимости перекрытия движения грузовиков по мосту через Оку. Об этом вице-губернатор региона заявил в интервью РЗН. инфо для проекта «Итоги 2023 года».

"Через три года по-хорошему надо ограничить движение грузового транспорта по мосту, потом вообще перекрыть," - заявил Бранов.

Он отметил, что до этого времени планируется построить новый мост, который будет выходить на дорогу Спасск — Рязань.

«Новый мост выйдет на спасскую дорогу. Ее будем реконструировать, дополнительно спроектируем развязку, которая отведет транспорт на солотчинское направление», — подчеркнул вице-губернатор.

Также он пояснил, почему мост в Рязани будет расположен именно в районе Дядькова.

«Искали место, где мост можно построить максимально близко к дороге, там нужно сделать подъездные пути и дальше вывести мост на солотчинское направление. Было три варианта, все сложные. Во-первых, работали с каналом имени Москвы, чтобы не изменить судоходный ход. Во-вторых, смотрели, сколько жилых зданий под снос уйдет. На выбранном участке таких домов всего четыре. В-третьих, мы думаем о дальнейшем развитии транспортной структуры», — заключил Бранов.