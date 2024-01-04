Рязанские энергетики организовали для воспитанников Елатомской школы-интерната новогодний праздник

Сотрудники филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» в рамках благотворительной акции «Самая яркая елка» навестили Елатомскую школу-интернат для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой дети пели, танцевали, разгадывали загадки и водили хороводы. В роли сказочных героев выступили сами сотрудники филиала. Дети получили сладости, игрушки, наборы для творчества и другие приятные и полезные вещи, приобретенные на собранные филиалом средства.

Также в рамках акции энергетики побывали в школе — интернате «Вера» в Рязани и Солотчинской школе-интернате. Сотрудники районов электрических сетей посетили воспитанников местных социально-реабилитационных центров и интернатов, а также помогли нуждающимся детям из многодетных семей.

«Каждый год с удовольствием проводим акцию „Самая яркая елка“. Подобные мероприятия — это один из способов проявить свою заботу и оказать поддержку детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и сделать их чуть счастливее», — отметил и.о. директора филиала «Рязаньэнерго» Александр Звягинцев.