Рязанец получил обморожение в новогоднюю ночь

Рязанец получил обморожение в новогоднюю ночь. Об этом сообщает БСМП. Всего 31 декабря и новогоднюю ночь в травмцентр больницы обратились 53 человека.

«Травмы в основном вызваны падениями — кто-то споткнулся во время танцев, кто-то поскользнулся на улице. В результате переломы рук, голеностопа, костей стопы и т. д. Кроме того, один пациент обратился с обморожением», — заявил заведующий АТЦ, врач травматолог-ортопед Иван Киселев.

1-го января в травмцентр обратился 101 пациент, 2-го — 92 пациента. Отмечается, что средний показатель — 75 человек в сутки.

С 1 января в БСМП открыли третий кабинет в АТЦ для сокращения очередей.