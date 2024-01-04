Рязанцу грозит до семи лет тюрьмы за ДТП в Липецкой области

Рязанцу грозит до семи лет тюрьмы за ДТП в Липецкой области. Об этом сообщает местное УМВД.

7 мая 2023 года на участке дороги М-4 40-летний рязанец на грузовике врезался в Kia под управлением 33-летнего водителя. Обвиняемый резко выехал налево, полностью перегородив полосу движения легковушке. От удара Kia выехала на встречку и слетела в кювет.

С места ДТП водителя и пять пассажиров легковушки, в том числе дети 3-х, 5-ти и 10-ти лет, доставили в больницу.

34-летняя женщина и ее 3-летний сын получили тяжкий вред здоровью.

«Вина обвиняемого в инкриминируемом ему деянии полностью доказана собранными материалами уголовного дела», — говорится в сообщении. Отмечается, что рязанец был пьяным за рулем.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.