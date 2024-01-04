Мэрия назвала причину холода в общественном транспорте Рязани

Мэрия назвала причину холода в общественном транспорте Рязани. В пресс-службе администрации назвали неправдой информацию о том, что водители автобусов не включают печки.

«При -30°, когда водитель открывает двери на каждой остановке, тепло уходит и просто не успевает прогреться салон. Транспорт останавливается часто, а двери большие. С неисправным отопителем МУП УРТ не выпускает автобусы», — отметили в администрации.

Также мэрия отреагировала на открытое техническое отверстие в полу одного из автобусов.

«Механик не проконтролировал, что лючки закрыты после буксировки автобуса техпомощью. Механика лишат премии», — заключили в пресс-службе.