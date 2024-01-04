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Энергетики напомнили рязанцам про правила эксплуатации обогревательных электроприборов во время холодов

Энергетики напомнили рязанцам про правила эксплуатации обогревательных электроприборов в связи с наступлением холодов.

Рязанцев призывают не оставлять без внимания обогревательные приборы и выключать их, уходя из дома.

Избегайте перегрузки электросети и старайтесь не включать одновременно несколько потребителей энергии. Не оставляйте включенными электрообогреватели на ночь, не используйте их для сушки вещей.

Помните, что электросеть рассчитана на определенный уровень нагрузки. Его превышение может приводить к снижению уровня напряжения, перебоям в работе электрооборудования. Но самое страшное, что может произойти — пожар.

Следите за тем, чтобы электровилки и розетки не нагревались — это первый признак неисправности электроприбора или перегрузки сети. В период аномальных морозов энергетики убедительно просят жителей не включать в сеть одновременно много мощных приборов. Это может привести к перегрузке сети и повреждению электросетевого оборудования.

Сообщить об отключениях электроэнергии, повреждении электрооборудования, узнать о прогнозах и времени восстановления электроснабжения можно по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия 220» 8-800-220-0-220 (круглосуточно/бесплатно).