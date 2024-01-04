Экс-советник Кучмы Соскин призвал Киев начать мирные переговоры с Москвой

Политолог Олег Соскин призвал Украину начать мирные переговоры с Россией, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение состояния инфраструктуры и экономики страны. Об этом он заявил 4 января в своем YouTube-канале.

По его мнению, ракетные удары по Украине показали слабость ПВО. Он подчеркнул, что в ближайшее время они не прекратятся, поэтому необходимо наладить диалог с Россией.

«Президент РФ Владимир Путин четко сказал, что будут [ракетные удары по территории Украины]. До каких пор? Пусть Украина начнет переговоры», — подчеркнул политолог.