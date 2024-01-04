Белый дом заявил, что у США больше нет средств на поддержку Украины

США больше нет средств для дальнейшей поддержки Украины, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

«Президент подписал последний пакет, на восполнение которого у нас было финансирование, и на этом все. Нам нужно одобрение, чтобы мы могли продолжить предоставлять поддержку Украине», — сказал он.

Кирби отметил, что последний пакет помощи — подписанный президентом Джо Байденом 27 декабря — еще не доставили на Украину в полном объеме. По его словам, на это могут уйти «недели».