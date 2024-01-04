А что в кино? «Корпорация Морозов», «Каменщик» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Российская комедия «Корпорация Морозов» — коллекция новогодних историй с атмосферой чуда и известными российскими актерами.

Боевик «Каменщик» — бывший агент ЦРУ возвращается в игру, чтобы остановить опасного преступника и спасти мир.

Триллер «Человек-невидимка. Возвращение легенды» — история человека-невидимки, который осознал свое могущество и решил создать армию себе подобных, чтобы установить единоличную власть на основе террора и насилия.

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