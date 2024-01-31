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Жителя Рязанской области осудили за убийство 62-летнего таксиста
Его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В среду, 31 января, в Рязанском областном суде вынесли приговор чучковцу Александру Сафонкину за убийство 62-летнего таксиста. Об этом сообщает корреспондент РЗН.инфо.

Односельчанина погибшего пенсионера обвиняли по пяти статьям УК РФ — части 1 статьи 166 («Угон»), части 1 статьи 158 («Кража»), части 1 статьи 139 («Незаконное проникновение в жилище»), части 2 статьи 325 («Похищение паспорта гражданина») и части 1 статьи 105 («Убийство»). Облсуд рассматривал дело с 2 августа 2023 года.

На заседание пришли семьи убитого и обвиняемого.

69-летнего Сафонкина приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строго режима. Также ему предстоит выплатить по одному миллиону рублей сыну и дочери убитого в качестве компенсации.

Приговор может быть обжалован.

Напомним, что в декабре 2021 года в Чучковском районе убили пожилого мужчину, который подрабатывал таксистом. Тело мужчины нашли в 800 метрах от въезда в Чучково со стороны села Остро-Пластиково на территории несанкционированной свалки. В убийстве обвинили соседа потерпевшего. Позже дочь убитого заявляла о затягивании дела отца.