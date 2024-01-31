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В РГРТУ стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады по математике
В среду, 31 января, на базе Рязанского государственного радиотехнического университета имени Уткина прошло открытие регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике для 9-11 классов.

В РГРТУ стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады по математике. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В среду, 31 января, на базе Рязанского государственного радиотехнического университета имени Уткина прошло открытие регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике для 9-11 классов.

Участников поприветствовали: Ольга Щетинкина — министр образования и молодежной политики Рязанской области, Михаил Чиркин — ректор РГРТУ, Алексей Сафошкин — преподаватель кафедры высшей математики РГРТУ и председатель жюри.

«Для нас математика — это язык, на котором разговаривает природа с нами независимо от того, понимаем мы ее или не до конца. Это язык, без которого невозможна современная техника, от слова совсем. Здесь еще важно ваше умение отобрать то, в чем вы уверены, что вы знаете, как делать. Все это вам поможет и приблизит вас к пониманию математики в современном мире» — подчеркнул ректор РГРТУ.