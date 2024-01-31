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Бывший зампред регионального правительства получила назначение в мэрию Рязани
Распоряжение подписал Виталий Артемов.

Экс-глава Минпромторга Рязанской области Светлана Горячкина получила назначение в мэрии Рязани. Об этом сообщил глава администрации города Виталий Артемов.

Горячкину назначили заместителем мэра. Она будет курировать финансовый и экономический блок.

«Со Светланой Владимировной мы работали в одной команде с 2010-го по 2014-й год. Из администрации Рязани она перешла в областное правительство, долгое время являлась заместителем председателя. Ее отличают высокая работоспособность, безусловный профессионализм и знания, колоссальный опыт», — отметил Артемов.