Мастера кружева из Рязани создадут масштабное панно в цветах триколора

Рязанские мастерицы ЗАО «Труженица» участвуют в создании панно в цветах российского флага для выставки-форума «Россия». Им помогают кружевницы из Вологодской, Ленинградской, Орловской, Липецкой, Нижегородской и Кировской областей.

Мастерицы сплетут кружевное панно размером два на три метра. Каждый из фрагментов будет отражать стилистику и традиционные особенности кружева регионов.

«Мы продолжаем работу, уже начали вторую часть флага плести. Первый фрагмент выполнялся на 61 паре коклюшек, а второй — на 51 паре. Готовая работа будет представлена 22 марта на выставке», — поделились представители ЗАО «Труженица».

Предприятию более 90 лет и оно входит в Ассоциацию Народно-художественные промыслов России. Его основной вид деятельности ― изготовление изделий с кружевом ручного плетения. На предприятии имеется ассортиментный кабинет, где представлены работы разных лет, а также проводятся экскурсии и различные мастер-классы.

В 2023 году «Труженица» победила в региональном этапе Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Мой добрый бизнес». Проект был заявлен в номинации «Лучший социальный проект года в области сохранения и развития народных художественных промыслов» и направлен на продвижение и популяризацию михайловского кружева.

Напомним, Центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» помогает предприятиям в получении статуса социального. В 2023 году его получили 99 организаций Рязанской области. Также для представителей социальных предприятий было организовано более 20 обучающих мероприятий: семинары по краудфандингу, фандрайзингу, интенсивы по заполнению конкурсных заявок на гранты, практикумы по написанию бизнес-планов и др.