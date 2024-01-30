«Зеленый сад» объявил комплексную акцию на покупку жилья в Рязани

В ГК «Зеленый сад» предложили клиентам сделать льготную ипотеку более выгодной. Они смогут дополнить ее собственными скидками до 8% на всех объектах.

Льготная ипотека — вид ипотечного кредита, отличается более низкой (по сравнению с обычной) процентной ставкой в 8%. Ипотека для семей с детьми и IT-ипотека предусматривают еще более низкие процентные ставки: 6% и 5% соответственно. Разницу между фактической процентной ставкой субсидирует государство.

По данным Минфина России, программа льготной ипотеки завершится уже 1 июля 2024 года.

При покупке квартиры в жилых комплексах ГК «Зелёный сад» клиенты смогут выбрать объект в уже сданном или только строящемся доме. Квартиры доступны в различных районах Рязани.

Для простоты оформления действует программа Trade-in или беспроцентная рассрочка.

Подробности по телефону: 77-77-77.