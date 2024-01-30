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Заключенным рязанской колонии пытались передать телефоны в обувной коробке
Их пытались провезти на машине.

В рязанской исправительной колонии № 3 (поселок Октябрьский Скопинского района) заключенным пытались передать телефоны, однако сотрудники ФСИН пресекли попытку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мобильные телефоны в коробке пытались провезти в транспорте, который доставлял в колонию промышленные материалы. Их нашли сотрудники ФСИН при досмотре машины.

«В результате досмотра была обнаружена обувная коробка со свертками. Были изъяты 8 сотовых телефонов, 2 пары наушников, зарядное устройство. По оперативной информации, запрещенные предметы предназначались осужденным», — уточнили в пресс-службе.

В отношении водителя машины составили протокол об административном нарушении.