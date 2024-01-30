Вильфанд: в Центральную Россию придет оттепель с мартовскими температурами
Это связано с тем, что теплые воздушные массы из Атлантики сейчас «отсекают» холодные потоки из Северного Ледовитого океана.
Оттепель придет в центральную Россию, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Это связано с тем, что теплые воздушные массы из Атлантики сейчас «отсекают» холодные потоки из Северного Ледовитого океана.
«Самый теплый день — 1 февраля. Очень высокая температура», — сказал синоптик.
По его словам, такая погода будет соответствовать климатической норме третьей декады марта.
«В субботу температура ночью будет уже -6,-1 градус, а днем -3,-5. На самом деле, очень комфортная погода, температура только приблизится к своей норме», — добавил Вильфанд.