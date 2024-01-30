Вильфанд: в Центральную Россию придет оттепель с мартовскими температурами

Это связано с тем, что теплые воздушные массы из Атлантики сейчас «отсекают» холодные потоки из Северного Ледовитого океана.

Оттепель придет в центральную Россию, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Это связано с тем, что теплые воздушные массы из Атлантики сейчас «отсекают» холодные потоки из Северного Ледовитого океана.

«Самый теплый день — 1 февраля. Очень высокая температура», — сказал синоптик.

По его словам, такая погода будет соответствовать климатической норме третьей декады марта.

«В субботу температура ночью будет уже -6,-1 градус, а днем -3,-5. На самом деле, очень комфортная погода, температура только приблизится к своей норме», — добавил Вильфанд.