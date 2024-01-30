В Забайкалье женщина убила участника СВО

В Забайкалье женщина убила участника спецоперации, сообщается на сайте районного суда. Об этом пишет «AиФ».

Преступница поссорилась со своим знакомым добровольцем-участником спецоперации и ножом ударила его в плечо и голень. Удар повредил подколенную артерию. У мужчины была большая кровопотеря, и он скончался на месте.

Девушка неоднократно судима и лишена родительских прав на троих детей. В суде она вела себя демонстративно и в преступлениях не раскаялась.

Суд назначил ей 10 лет и четыре месяца исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на два года.