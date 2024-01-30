В Воронежской области в ДТП с грузовиком погибли женщина и ребенок

В Воронежской области в ДТП с грузовиком погибли женщина и ребенок. Об этом сообщает издание «МОЕ!».

Авария случилась 30 января на трассе М-4 «Дон» в Павловском районе. Женщина за рулем Volkswagen Polo не справилась с управлением и вылетела на встречку. Авто столкнулось с грузовиком Scania, которым управлял 52-летний житель Краснодарского края.

Водитель легковушки и ее несовершеннолетний пассажир скончались от полученных травм. Правоохранители проводят проверку и устанавливают личности погибших.