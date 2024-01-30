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В Уфе студенту разорвало глаз после того, как в него выстрелили из ракетницы

В Уфе студенту разорвало глаз. Об этом сообщили 30 января в Telegram-канале «Инцидент Россия».

Студент пришел ночью в воскресенье в бар. В один момент он вышел на улицу покурить, где нарвался на пьяную компанию. Четыре человека у него попросили сигарету, но тот отказал. После этого один из присутствующих достал ракетницу и выстрелил молодому человеку в лицо.

В результате пиротехнический патрон разорвал студенту веко и глазное яблоко. Ему вызвали скорую.

Полиция ищет виновных.