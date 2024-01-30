В Тыве мужчина порезал ножом двух подростков

В Тыве разыскивают мужчину, который исколол ножом восьмиклассника и 19-летнего юношу, сообщил источник РЕН. ТВ, знакомый с ситуацией.

«В больницу с ножевыми ранениями доставили двух подростков. Их госпитализировали из дома по улице Олимпийской в поселке Каа-Хем. Одним из пострадавших оказался 14-летний школьник, ему потребовалась операция», — отметил собеседник.

Второй раненый молодой человек заявил, что на него и школьника напал с ножом 19-летний житель села Морен, с которым они вместе распивали алкоголь.