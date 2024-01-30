В Тверской области в ДТП с грузовиками на федеральной трассе погиб человек

В Тверской области в ДТП с грузовиками погиб человек. Об этом сообщил « Московский комсомолец ».

Авария произошла в ночь на вторник, 30 января, около 00:15 на 130 километре трассы М-10.

По предварительной информации, водитель Scania пытался перестроиться, но задел «ГАЗель Next». Ее водитель вместе с водителем припаркованного на обочине Mercedes вышел из автомобиля. От удара «ГАЗель» наехала на мужчин, а после врезалась в Mercedes, после чего оказалась в кювете.

Погиб водитель Mercedes. 37-летний водитель «ГАЗели» госпитализирован с тяжелыми травмами. Госавтоинспекция начала проверку.