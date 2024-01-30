В Свердловской области пенсионер из ружья застрелил знакомого

В поселке Малышева Свердловской области пенсионер застрелил 59-летнего мужчину после ссоры. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по региону Александр Шульга.

«Мужчина из личной неприязни на почве возникшего конфликта выстрелил в знакомого 59-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте», — пояснил Шульга.

В руках у подозреваемого было охотничье ружье марки «ИЖ-81» 12 калибра и 17 патронов к нему. Оружие было зарегистрировано и состояло на учете в подразделении Росгвардии.