В Ставрополье женщина родила в уличном туалете и бросила новорожденного в выгребной яме

Жительница Ставропольского края родила в уличном туалете и бросила ребенка умирать в выгребной яме. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ .

По информации источника, 40-летняя жительница станицы Лысогорской не рассказывала никому о родах.

Утром 8 января она пошла в уличный туалет сожителя. Там у нее начались роды. В результате новорожденный ребенок упал в выгребную яму. «Мать решила скрыть факт родов и не рассказывать о них», — поделился собеседник телеканала.

Женщина не стала доставать ребенка из ямы. В результате малыш захлебнулся. Позже о случившемся узнали в полиции. На женщину завели дело по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка». Ее отпустили под подписку о невыезде.

При этом следователи установили, что ребенок родился живым. Женщина оставила новорожденного умирать в выгребной яме

Следователи установили, что ребенок родился живым, а женщина умышленно оставила его умирать в выгребной яме, не рассказав никому о родах в уличном туалете.