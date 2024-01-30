В Рязанской области 31 января ожидается туман и до +2 градусов

Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.

В Рязанской области в среду, 31 января, ожидается туман и до +2 градусов. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.

По информации синоптиков, будет облачная погода. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами возможны осадки (снег, мокрый снег). Ночью и утром местами туман. Гололедица.

Ветер юго-западный, 4-9 м/c.

Ожидаемая температура воздуха по региону ночью -7, -2 градуса, днем -3, +2 градуса.