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В Рязани задержали двух иностранцев-наркодилеров
Возбуждено уголовное дело.

В Рязани полицейские задержали двух участников этнической преступной группы, занимавшейся сбытом героина и метадона. Об этом сообщило региональное УМВД.

Сперва полицейские задержали 35-летнего гражданина одной из стран Средней Азии. Мужчина жил в Московской области. По данным полицейским, он был оператором сетевого наркомагазина. Он занимался координацией работы закладчиков в нескольких российских регионах. В Рязани мужчина планировал организовать «филиал» структуры.

В тот же день на улице Дзержинского задержали 36-летнего соотечественника оператора. Тот приехал из Тулы, чтобы встретиться с ним и получить дальнейшие указания. Мигрант должен был поселиться на съемной квартире и заниматься продажей наркотиков. В ручной клади у него обнаружили четыре большие упаковки и 225 свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что суммарно специалисты изъяли более одного килограмма 100 граммов героина и 17 граммов метадона.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Мужчин заключили под стражу. Следствие ведется.