В Рязани пьяный рецидивист угрожал консервным ножом матери сожительницы

На мужчину завели уголовное дело.

В Рязани пьяный рецидивист угрожал матери сожительницы консервным ножом. Об этом сообщило региональное УМВД.

Инцидент произошел в квартире на улице Зубковой.

В полицию обратилась 59-летняя рязанка и рассказала, что сожитель дочери угрожает убить ее. На место выехали правоохранители. Они призвали 40-летнего рязанца к порядку и доставили его в отдел.

Ранее этого мужчину осудили за угрозу убийством.

По предварительной версии, рязанец поссорился с матерью сожительницы. Взяв в руку консервный нож, он угрожил убить ее. Женщина испугалась и убежала от злоумышленника. После она обратилась за помощью в полицию.

На рецидивиста завели уголовное дело об угрозе убийством.