В Рязани пройдет юбилейный фестиваль танца «Черный кот-2024»

Отмечается, что отборочный тур для рязанских коллективов организуют 11 марта в 17:00.

В Рязанском Дворце молодежи с 22 по 24 марта пройдет XXXV фестиваль танца «Черный кот — 2024». Об этом сообщается в официальной группе учреждения «ВКонтакте».Отмечается, что отборочный тур для рязанских коллективов организуют 11 марта в 17:00.Напомним, конкурсная программа включает в себя пять номинаций:

Клубный танец. Рок-н-Ролл. Слоу. Фолк. Фристайл.