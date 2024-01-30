В Рязани пройдет юбилейный фестиваль танца «Черный кот-2024»
Отмечается, что отборочный тур для рязанских коллективов организуют 11 марта в 17:00.
В Рязанском Дворце молодежи с 22 по 24 марта пройдет XXXV фестиваль танца «Черный кот — 2024». Об этом сообщается в официальной группе учреждения «ВКонтакте».Отмечается, что отборочный тур для рязанских коллективов организуют 11 марта в 17:00.Напомним, конкурсная программа включает в себя пять номинаций:
- Клубный танец.
- Рок-н-Ролл.
- Слоу.
- Фолк.
- Фристайл.
Ознакомиться с положением можно