В Рязани осудят серийного педофила, который распространял детское порно

В рязанском областной суде рассматривается уголовное дело о серийной педофилии и распространении детской порнографии. Заседание по делу пройдет 2 февраля в закрытом режиме.

В Рязани осудят серийного педофила, который распространял детское порно. Об этом сообщает «КП-Рязань».

По данным издания, в рязанском областной суде рассматривается уголовное дело о серийной педофилии и распространении детской порнографии. Заседание по делу пройдет 2 февраля в закрытом режиме.

Отмечается, что информация об обвиняемом скрыта, но есть список преступлений, которые ему вменяются. Это целый ряд эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста. Отмечается, что мужчина также использовании несовершеннолетних (двоих или более) в изготовлении порнографических материалов и о распространении таких материалов в интернете.

Уголовное дело поступило в облсуд еще в октябре 2023 года, однако первое заседание откладывалось уже 13 раз.