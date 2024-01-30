Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 30
Срд, 31
Чтв, 01
ЦБ USD 89.29 -0.32 31/01
ЦБ EUR 96.79 -0.19 31/01
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
Вчера 15:29
1 550
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
7 367
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
8 531
Зампрокурора Рязанской области рассказал о жалобах жителей региона в 2...
12 января прокуратура России отмечает 302 года с момент...
12 января 15:03
11 564
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани осудят серийного педофила, который распространял детское порно
В рязанском областной суде рассматривается уголовное дело о серийной педофилии и распространении детской порнографии. Заседание по делу пройдет 2 февраля в закрытом режиме.

В Рязани осудят серийного педофила, который распространял детское порно. Об этом сообщает «КП-Рязань».

По данным издания, в рязанском областной суде рассматривается уголовное дело о серийной педофилии и распространении детской порнографии. Заседание по делу пройдет 2 февраля в закрытом режиме.

Отмечается, что информация об обвиняемом скрыта, но есть список преступлений, которые ему вменяются. Это целый ряд эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста. Отмечается, что мужчина также использовании несовершеннолетних (двоих или более) в изготовлении порнографических материалов и о распространении таких материалов в интернете.

Уголовное дело поступило в облсуд еще в октябре 2023 года, однако первое заседание откладывалось уже 13 раз.