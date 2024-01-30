В Рязани осудили 22-летнего курьера мошенников

Его приговорили к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Суд признал 22-летнего рязанца виновным в передаче денег от потерпевших телефонным мошенникам. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что девятерым людям поступали звонки от неизвестных. Абоненты говорили, что родственникам потерпевших якобы срочно нужны деньги для помощи. Через некоторое время приезжал курьер и забирал средства.

Жителя Пронского района приговорили к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.