В Рязани 31 января отключат холодную воду на семи улицах
Ресурса не будет несколько часов.
31 января в Рязани отключат холодную воду на нескольких улицах. Об этом сообщили на сайте мэрии.
С 9:00 до 17:00 ресурса не будет по следующим адресам:
- улица Интернациональная, дома № 10а, № 10 В (ТЦ «Талисман»), № 11а корпус 1, № 11а корпус 2, № 11а, № 11б;
- улица Станкозаводская, дома № 32 корпус 1, № 32.
С 9:30 до 17:00 воды не будет по адресам:
- улица Нахимова, дома № 2б, № 3в;
- улица Ушакова, дом № 2б;
- улица Черновицкая, дом 32 корпус 2;
- улица Гагарина, дома № 14 корпус 1, № 14;
- улица Татарская, дома № 13, № 13 корпус 1, № 15, № 17, № 7 корпус 1, № 7 корпус 2, № 7 корпус 3.