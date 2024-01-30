В Рязани 31 января отключат холодную воду на семи улицах

Ресурса не будет несколько часов.

31 января в Рязани отключат холодную воду на нескольких улицах. Об этом сообщили на сайте мэрии.

С 9:00 до 17:00 ресурса не будет по следующим адресам:

улица Интернациональная, дома № 10а, № 10 В (ТЦ «Талисман»), № 11а корпус 1, № 11а корпус 2, № 11а, № 11б;

улица Станкозаводская, дома № 32 корпус 1, № 32.

С 9:30 до 17:00 воды не будет по адресам: