В России за неделю снизилась заболеваемость ковидом на 4,1%
Число госпитализаций сократилось на 10%.
В России заболеваемость ковидом с 22 по 28 января снизилась на 4,1%. Число госпитализаций сократилось на 10%. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
За прошедшую неделю зарегистрировано более 24 тысяч случаев заболеваемости ковидом. Увеличение количества заразившихся людей зафиксировано в 22 регионах, госпитализированных — в 23 субъектах.
За неделю в России выздоровели 26 366 человек — это на 11% меньше, чем неделей ранее.
Скончались от коронавируса 111 человек.