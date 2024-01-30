В России за неделю снизилась заболеваемость ковидом на 4,1%

Число госпитализаций сократилось на 10%.

В России заболеваемость ковидом с 22 по 28 января снизилась на 4,1%. Число госпитализаций сократилось на 10%. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

За прошедшую неделю зарегистрировано более 24 тысяч случаев заболеваемости ковидом. Увеличение количества заразившихся людей зафиксировано в 22 регионах, госпитализированных — в 23 субъектах.

За неделю в России выздоровели 26 366 человек — это на 11% меньше, чем неделей ранее.

Скончались от коронавируса 111 человек.