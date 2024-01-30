В России введут единую систему родительского контроля

Данные будут собираться в личном аккаунте родителя на «Госуслугах» или в приложении ВЕСРК на смартфоне.

В Правительстве России на рассмотрении находится предложение Госдумы о создании Всероссийской единой системы родительского контроля (ВЕСРК), которую интегрируют в ведущие цифровые сервисы. Об этом сообщил источник в кабмине, пишут « Известия ».

"В такие сервисы как «ВКонтакте», VK Play, Rutube, «Дзен». Также в российские браузеры — «Яндекс.Браузер», «Спутник», «Атом» и другие", — отмечается в статье.

Как заявила первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова, каждая цифровая платформа или браузер будут фиксировать информацию об интернет-активности ребенка и предоставлять ее родителю.

Данные будут собираться в личном аккаунте родителя на «Госуслугах» или в приложении ВЕСРК на смартфоне.