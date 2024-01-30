В России рассказали о попытках сбора персональных данных западными спецслужбами

В России зафиксировали несколько попыток сбора персональных данных западными спецслужбами. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

«Комиссией зафиксированы попытки западных спецслужб по незаконному сбору персональных данных россиян в преддверии выборов», — подчеркнул Пискарев. Его слова опубликованы в Telegram-канале комиссии.

Депутат заметил, что попытки кражи данных предприняты при поддержке ресурсов, признанных в России нежелательными и экстремистскими. Также в этом замешаны граждане, признанные иноагентами.

Представитель Госдумы заявил, что западные спецслужбы специально в преддверии президентских выборов запускают проекты «альтернативного электронного голосования». При этом при регистрации у россиян требуют персональные данные в виде паспортных данных, местоположения и не только.