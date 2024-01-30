Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 30
Срд, 31
-1°
Чтв, 01
ЦБ USD 89.61 0.09 30/01
ЦБ EUR 96.98 -0.11 30/01
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
Вчера 15:29
1 383
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
6 917
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
8 423
Зампрокурора Рязанской области рассказал о жалобах жителей региона в 2...
12 января прокуратура России отмечает 302 года с момент...
12 января 15:03
11 447
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В России рассказали о попытках сбора персональных данных западными спецслужбами

В России зафиксировали несколько попыток сбора персональных данных западными спецслужбами. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

«Комиссией зафиксированы попытки западных спецслужб по незаконному сбору персональных данных россиян в преддверии выборов», — подчеркнул Пискарев. Его слова опубликованы в Telegram-канале комиссии.

Депутат заметил, что попытки кражи данных предприняты при поддержке ресурсов, признанных в России нежелательными и экстремистскими. Также в этом замешаны граждане, признанные иноагентами.

Представитель Госдумы заявил, что западные спецслужбы специально в преддверии президентских выборов запускают проекты «альтернативного электронного голосования». При этом при регистрации у россиян требуют персональные данные в виде паспортных данных, местоположения и не только.