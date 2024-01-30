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В России могут упросить порядок оформления инвалидности
Так, специалисты сократят перечень обследований.

В России могут сократить перечень обследований для установления инвалидности. Об этом сообщил портал РБК.

Проект приказа подготовили Минтруда и Министерство здравоохранения РФ.

Из перечня планируют исключить около 250 медицинских обследований и консультаций врачей, сообщил директор департамента по делам инвалидов Минтруда России Дмитрий Лигомина. Он отметил, что для установления степени тяжести инвалидности эти обследования будут не нужны, их данные учтут при постановке диагноза.

Кроме того, еще более 250 медицинских обследований предложили считать заменимыми на другие. Так, отмечается, что можно будет использовать альтернативные, в том числе более современные или, наоборот, более традиционные исследования.

В публикации указано, что изменения должны упростить процедуру оформления инвалидности.