В Подмосковье мужчина несколько раз ударил бывшую жену ножом, а затем выстрелил в нее из револьвера

В Подмосковье мужчина несколько раз ударил бывшую жену ножом, а затем выстрелил в нее из револьвера. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

Причиной конфликта стали разногласия в воспитании общего ребенка.

«Подозреваемый сначала избил женщину, а затем нанес раны ножом по различным частям тела и совершил в нее несколько выстрелов из револьвера», — проинформировали в Telegram-канале Следственного комитета региона.

Преступника удалось задержать. В отношении 56-летнего жителя Ногинска возбудили уголовное дело.

В ходе обыска в квартире у мужчины помимо револьвера обнаружили пистолет и порядка 250 патронов.