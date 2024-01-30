В Пителинском районе прокуратура нашла нарушения при расчистке дорог

Главам поселений внесли представления.

В Пителинском районе плохо расчистили дороги. К такому выводу пришла прокуратура, сообщила пресс-служба ведомства.

«На автомобильных дорогах, по которым проходят школьные маршруты на территории муниципального образования — Ермо-Николаевское сельское поселение, в связи с заморозками образовался гололед, имеются скопления уплотненного снега толщиной более 6 см с отдельными неровностями, при этом расчистка зимней скользкости не производилась, что является нарушением требований ГОСТ Р 50597-2017», — рассказали в прокуратуре.

Такие же нарушения выявили на дорогах муниципальных образований Пителинского городского и Пеньковского, Потапьевского, Нестеровского сельских поселений.

Главам городского и сельских поселений внесли пять представлений. Сейчас они находятся на стадии рассмотрения.