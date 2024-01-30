В Оренбургской области в массовой аварии погибли пять человек, из них двое детей

В Соль-Илецком городском округе Оренбургской области произошла авария с участием трех легковых и одного грузового автомобилей. Об этом пишет РИА Новости.

В региональном МЧС сообщили, что пять человек погибли, двое из них — дети, и четверо получили травмы.

«Сотрудники осмотрели транспортные средства и предотвратили возможность возгорания техники. Также проведены работы по деблокированию пострадавших и погибших, зажатых в поврежденных автомобилях, — сообщает пресс-служба ведомства.