В Москве подростка «избили» во время квеста

В Москве подросток получил ушибы во время квеста. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным издания, инцидент произошел 20 января, однако в травмпункт мальчик обратился только 29 января. По словам собеседника телеканала, подросток рассказал, что его избили сами актеры квеста.

Отец мальчика уточнил, что его сын сходил на самый сложный из предложенных квестов. Во время заданий актеры дотрагивались до подростка руками и толкали в темноте. После на теле ребенка появились многочисленные синяки, так как у него еще в детстве выявили состояние, при котором практически от любого прикосновения образуются гематомы.

На следующий день школьник не смог встать с кровати. Он начал жаловаться на сильную боль в спине. Обследование показало, что у подростка защемило нерв.

По факту произошедшего началась проверка.