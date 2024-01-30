Министр просвещения России Сергей Кравцов попал в ДТП

«Аурус», в котором находился чиновник, столкнулся с грузовым автомобилем на пересечении Ленинского проспекта и Стасовой улицы.

Министр просвещения России Сергей Кравцов попал в ДТП в центре Москвы. Об этом пишет Baza.

«Аурус», в котором находился чиновник, столкнулся с грузовым автомобилем на пересечении Ленинского проспекта и Стасовой улицы.

По данным канала, сразу после ДТП с правительственной машины сняли номера, а министра пересадили в другой автомобиль.

По предварительным данным, сильных травм 49-летний Кравцов не получил.