В Иркутской области соседи избили владелицу питбультерьера битами и ломом

В Братске Иркутской области жители напали на собачницу с питбулем и жестоко избили их битами. Об этом сообщила Baza.

Женщина рассказала, что нападки на ее питомца начались в октябре 2023 года — пса возненавидели жители соседнего дома. 8 октября на женщину вместе с собакой напала соседка с электрошокером, которую укусил пес в целях защиты своей хозяйки. После супруг и дочь соседки устроили охоту на пса и начали угрожать владельце питомца и ее детям.

27 января соседи в очередной раз напали на женщину с псом во время утренней прогулки. В руках у нападавших были биты и лом. Позже к расправе присоединились еще двое соседей. Они отобрали пса и попытались повесить его на мусорке, однако животное смогло вырваться от мучителей. Собака получила раны головы и ушибы. Хозяйке медики наложили несколько швов.