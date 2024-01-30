В гостинице Новосибирска застрелили мужчину

Владелец новосибирской гостиницы «Золотой Лев» Олег Татаринов найден мертвым. Информацию передает издание НГС со ссылкой на несколько источников.

На месте происшествия на данный момент работает оперативная группа. По предварительным сведениям, бизнесмен погиб от выстрела.

Один из источников указывает, что тело Татаринова нашли в одном из номеров отеля.

Информацию подтвердили сотрудники полиции.

«На месте работает следственно-оперативная группа, все обстоятельства устанавливаются», — заявили правоохранители.