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В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за диверсии в военных условиях
Предлагается добавить, что наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет предусмотрено в случае диверсии по заданию иностранного государства в условиях военного конфликта.

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за диверсии в военных условиях. Об этом сообщает ТАСС.

Предлагается добавить, что наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет предусмотрено в случае диверсии по заданию иностранного государства в условиях военного конфликта.

Отмечается, что сейчас повреждение транспортной инфраструктуры, создавшее угрозу жизни или здоровью граждан, наказывается штрафом от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, либо обязательными работами на срок до 240 часов, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. Если повреждение повлекло за собой смерть двух и более человек, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.