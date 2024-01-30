В Госдуму внесли законопроект о льготах для вдов участников СВО, которые не состояли с ними в браке
Документ даст право гражданской жене погибшего бойца доказать, что она проживала с ним до его отъезда в зону спецоперации.
В Госдуму внесли законопроект о льготах для вдов участников СВО, которые не состояли с ними в браке. Об этом пишет РИА Новости.
Законопроект даст право гражданской жене погибшего бойца доказать, что она проживала с ним до его отъезда в зону спецоперации.
Суд сможет признать союз брачным, если пара жила не менее трех лет или не менее года с их общим ребенком.