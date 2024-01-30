В Госдуме предложили снизить коммунальные расходы для пенсионеров и многодетных семей

Соответствующий законопроект направлен в кабмин России.

В России необходимо снизить предельные расходы пенсионеров и многодетных семей на жилищно-коммунальные услуги. С таким предложением выступил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он направил соответствующий законопроект в правительство. Об этом пишет URA.RU.

«Нужен федеральный стандарт, согласно которому максимально допустимая доля собственных расходов одиноких пенсионеров и многодетных семей на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи не должна превышать 10%", — подчеркнул Нилов.

Он добавил, что соответствующий законопроект направлен в кабмин России.