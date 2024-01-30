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В Евросоюзе согласились передавать Украине прибыль от замороженных российских активов
Средства не будут выплачиваться в качестве дивидендов акционерам до тех пор, пока ЕС не примет решение о создании «финансового взноса в бюджет для поддержки Киева».

Послы Евросоюза поддержали идею использования прибыли, полученной от замороженных российских активов, на помощь Украине, сообщило бельгийское председательство в Совете ЕС в Х. Об этом пишет РБК.

«Послы ЕС только что принципиально согласились с предложением об использовании непредвиденных прибылей, связанных с заблокированными активами, для поддержки восстановления Украины», — говорится в сообщении.

Как написала газета The Financial Times, в ЕС одобрили план по отдельному учету прибыли, полученной депозитарием Euroclear от российских активов. Там хранится 191 млрд евро из 260-ти, которые заморожены.

Средства не будут выплачиваться в качестве дивидендов акционерам до тех пор, пока страны Евросоюза не примут решение о создании «финансового взноса в бюджет, который будет получен из этой чистой прибыли для поддержки Украины».