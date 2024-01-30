В Екатеринбурге мужчина упал с железнодорожного моста

В Екатеринбурге мужчина упал с моста над путями Транссибирской магистрали. Очевидцы трагедии оттащили его в сторону и вызвали скорую. Однако прибывшие врачи не смогли спасти пострадавшего. Об этом пишет E1.

«Он стоял на мосту и упал. Это произошло на моих глазах. Мужчина упал рядом с рельсами», — отмечает очевидец.

В транспортной полиции подтвердили данные о происшествии.

«Сообщение о том, что на железнодорожных путях под пешеходным мостом на улице Космонавтов лежит человек, поступило в дежурную часть ЛО МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский в 07:50. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа линейного отдела», — отметили в ведомстве.