В ДНР под обстрелом погибла женщина

В результате обстрела Горловки погибла женщина. Об этом сообщает ТАСС .

Еще один мужчина пострадал.

«По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 30 января по состоянию на 19:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики. В Горловке в поселке Пантелеймоновка погибла женщина 1970 г. р. В Никитовском районе города по ул. Артемовское шоссе, 121, ранен мужчина 1978 г. р.» — сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики.